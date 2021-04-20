Цифровые проекты НПЗ STAR создали стоимость в размере $35 млн

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с главой бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анаром Мамедовым

Как 2021 год начался для НПЗ STAR

"Некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по всему миру пришлось приостановить свою работу или сократить мощности производства из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Тем не менее НПЗ STAR, который был введен в эксплуатацию в октябре 2018 года и работает в синергии с нефтехимическим комплексом Petkim, достиг рекорда в производстве. Наряду с поставкой нафты для Petkim, НПЗ STAR внес значительный вклад в сокращение дефицита текущего счета Турции за счет продаж на внутреннем рынке", - сказал он.

Мамедов отметил, что передовые технологии НПЗ STAR, его интеграция с Petkim, пригодная для цифровой трансформации модель, эффективное планирование производства и процесса оптимизации позволили компании успешно справиться с проблемами в этот период.

"Мы смогли быстро преобразовать наши мощности по производству авиатоплива в дизельное топливо и продолжить бесперебойное производство. Со второй половины 2020 года мы увеличили годовой объем переработки нефти до 10,5 миллиона тонн, что превышает нашу проектную мощность ", - добавил Мамедов.

По его словам, восстановление, наблюдаемое на рынках в последние три месяца 2020 года, стало актуальным и в первом квартале 2021 года в связи с началом процесса вакцинации.

"НПЗ STAR, один из крупнейших поставщиков на внутреннем рынке Турции, в первом квартале этого года продолжал работать с высокой производительностью. Когда спрос на авиакеросин упал из-за ограничений как на национальные, так и на международные рейсы, мы быстро перевели мощность по производству 1,6 миллиона тонн авиатоплива на дизельное топливо. Однако мы следим за развитием событий, чтобы восстановить производство авиационного топлива", - сказал Мамедов.

Расширение мощностей НПЗ STAR

SOCAR Turkey в 2020 году начала инвестировать в расширение складских мощностей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR и повышение его операционной гибкости. В настоящее время этот процесс продолжается, сказал Анар Мамедов.

"В этом контексте мы запустили проект повышения гибкости, производительности и прибыльности нефтеперерабатывающего завода (IFOP), инвестиционный бюджет которого составляет около 45 миллионов долларов. Мы планируем завершить новое инвестирование в 2022 году. Общая стоимость этих инвестиций, включая проект IFOP, составляет 600 миллионов долларов, большая часть которых приходится на создание дополнительных складских мощностей", - уточнил он.

Проекты по цифровизации на НПЗ STAR

По словам главы бизнес-подразделения компании, все цифровые проекты, реализованные на НПЗ STAR в 2020 году, создали стоимость в размере 35 миллионов долларов.

"Благодаря стоимости, создаваемой цифровыми технологиями, нефтеперерабатывающий завод STAR был выбран в сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума (ВЭФ), в которую входят производственные мощности с самыми передовыми технологиями. Эта сеть чрезвычайно престижна и важна, поскольку она сравнивает компании с точки зрения стандартов инновационных и цифровых приложений в мире и состоит из компаний, которые наилучшим образом применяют технологии Industry 4.0 в своих процессах", - сообщил он.

Мамедов отметил, что нефтехимический комплекс Petkim SOCAR в Турции и НПЗ STAR входят в число 69 компаний из разных стран, которые выделяются своими цифровыми приложениями.

"Мы начали интенсивный процесс цифровизации в Petkim в конце 2017 года. Petkim была нашей первой компанией, присоединившейся к этой глобальной сети в 2020 году. Знания и опыт, полученные в ходе перехода на цифровизацию, ускорили работу НПЗ STAR на всех этапах со дня ввода в эксплуатацию.

STAR стал первым нефтеперерабатывающим заводом в мире, присоединившимся к Global Lighthouse Network, и единственным предприятием из Турции в 2021 году. Это доказывает, что нефтеперерабатывающий завод STAR имеет образцовую цифровую работу во всем мире. Наши инвестиции в размере 70 миллионов долларов в оснащение НПЗ STAR передовыми технологиями стали самым важным шагом на пути к выходу на эту важную сеть", - сказал он.

Мамедов добавил, что с этими критически важными инвестициями, которые включают цифровой мониторинг управления производительностью активов на НПЗ, включая процессы технического обслуживания, создание цифрового двойника завода и машинное обучение, производство дизельного и реактивного топлива на НПЗ STAR увеличилось примерно на 10 процентов в годовом исчислении.

Он сообщил, что потребление природного газа в 2020 году сократилось на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом, выбросы углерода снизились на 178 тысяч тонн, было сэкономлено 406 тысяч тонн воды.

Как сказал Мамедов, были достигнуты очень важные вехи на всех этапах ввода в эксплуатацию НПЗ STAR и перехода на полную мощность в производстве.

"Принимая во внимание мощь технологий, принципы Industry 4.0 и лучшие отраслевые практики, мы реализовали очень важные проекты по цифровой трансформации и продолжим этот путь. В этом контексте в процессе цифровой трансформации на НПЗ STAR наши приложения, такие как "высококачественный продукт", "скорость", "высокая эффективность", "наименьшее воздействие на окружающую среду", "гибкие производственные возможности", были в центре внимания.

Сейчас мы говорим об управлении процессами, когда все бизнес-процессы интегрированы с использованием цифровых систем. Мы рассматриваем индустрию нового поколения, то есть Industry 4.0, как управление процессами, когда мы ставим концепции "цифровой фабрики" и "цифрового мышления" в центр и интегрируем все наши бизнес-системы с использованием цифровых технологий", - сказал он.

Мамедов отметил, что, кроме того, компания реализовала множество передовых аналитических проектов, направленных на повышение эффективности своих объектов, пропускной способности, энергоэффективности и качества продукции за счет улучшения возможностей оптимизации и оценки с помощью передовых аналитических приложений и программ машинного обучения. Компания, по его словам, продвигается вперед с множеством новых проектов.

"Таким образом, наша способность действовать на основе данных в принимаемых нами решениях, оценивать миллионы вариантов, которые мы не можем оценить, и принимать более точные и быстрые решения или прогнозировать возможные результаты, увеличивается, и таким образом, мы достигаем эффективности. В дополнение к проектам, которые мы выполняли в процессе эксплуатации, мы также добились повышения эффективности и улучшили методы ведения бизнеса корпоративными подразделениями в области финансов, закупок и управления персоналом. Мы видим, что эти улучшения с каждым годом все более позитивно отражаются на наших финансовых результатах. Благодаря проектам по цифровизации, которые мы реализовали до сих пор, я могу сказать, что в ближайшие годы мы получим средства в размере около 43 миллионов долларов США.

"Фактически, гибкость и скорость, обеспечиваемые этими шагами, дают нам значительное конкурентное преимущество на рынке. Мы привлекли цифровых помощников под названием Robotic Process Automation (RPA), чтобы снизить рабочую нагрузку на наших сотрудников и позволить им больше сосредоточиться на стратегическом бизнесе. Эти цифровые помощники начали выполнять рутинные, основанные на правилах, массовые действия от нашего имени в различных приложениях", - сказал он.

Мамедов отметил, что в результате пандемии удаленный доступ к оперативным данным вышел на первый план в соответствии с безопасными и надежными механизмами сбора данных.

"Таким образом, технические группы могут удаленно контролировать производственную среду и предпринимать необходимые действия. Точно так же понимание этих данных с помощью правильных механизмов принятия решений важно для непрерывности производственных операций в условиях пандемии. Еще одной важной составляющей нашей программы цифровой трансформации, которую мы начали до пандемии, было усиление механизмов принятия решений с помощью алгоритмов путем обработки данных посредством передовых аналитических приложений, таких как машинное обучение, или оставление этого процесса полностью на усмотрение программного обеспечения.

Благодаря этим методам у нас была возможность подкрепить и улучшить информацию и структуры принятия решений, усвоенные за многие годы. Таким образом, мы заложили основы инфраструктуры, которая будет поддерживать наши команды в трудные времена, такие как пандемия. В результате, благодаря долгосрочным инвестициям в технологии и процессы цифровизации, мы смогли оперативно удовлетворить эти меняющиеся потребности во время пандемии. Точно так же мы будем развивать эту трансформацию в предстоящих процессах", - сказал он.

На нефтеперерабатывающем заводе STAR, стремящемся стать надежной, инновационной компанией, реализован ряд проектов в сфере цифровизации, включая проект SAP S / 4 HANA и IRIS, отметил Мамедов.

"Система STAR SAP S / 4 HANA включает в себя управление закупками, планированием, производством, продажами, техническим обслуживанием, финансами и затратами в соответствии с производственными потребностями НПЗ STAR. Данная система также включает в себя модуль IS-OIL, в котором имеются передовые отраслевые практики, разработанные для НПЗ", - сказал Мамедов.

По его словам, SAP, подготовленная для НПЗ STAR, является первой системой в нефтеперерабатывающей отрасли в Европе, работающая на платформе S / 4 HANA.

"Фактически, проект SAP S / 4 HANA IS-OIL был выбран в качестве образцового на встрече SAP S-KOM во Франкфурте, где было презентовано более 3000 проектов из более чем 50 стран", - уточнил Мамедов.

Он добавил, что потребление природного газа, используемого в качестве топлива на НПЗ, в 2020 году снизилось на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом, при этом выбросы углерода сократились на 178 тысяч тонн, а в год было сэкономлено 406 тысяч тонн воды.

Интеграция STAR-Petkim

В то время как многие нефтехимические заводы испытывали нехватку сырья по причине сбоев в глобальной цепочке поставок из-за коронавируса, компания Petkim продолжала бесперебойно получать нафту с НПЗ STAR, сообщил Мамедов.

"Одной из целей создания НПЗ STAR было удовлетворение потребностей Petkim в нафте. Нефтеперерабатывающий завод STAR - это стратегический инвестиционный проект, реализованный в плане концепции интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий SOCAR Turkey. Он расположен в Алиаге (Измир), в том же районе, что и Petkim. Таким образом, Petkim регулярно получает по трубопроводу нафту высокого качества. Мы осознали важность интеграции двух объектов во время пандемии. Благодаря интегрированной работе Petkim и STAR у отечественных производителей не возникло проблем с поставками сырья, и тем самым SOCAR Turkey еще раз доказала, что является надежным производителем в Турции", - сказал Мамедов.