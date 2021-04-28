В Азербайджане проводятся тренинги для сотрудников туристических предприятий

28 апреля стартовали тренинги для руководства и персонала туристических предприятий, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тренинги организованы Хачмазским центром развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ Азербайджана при поддержке Государственного агентства по туризму.

Их главная цель - повышение уровня подготовки к летнему сезону сотрудников туристических объектов, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе.

Двухнедельные тренинги будут проводиться на турбазах, и в них примут участие группы по 10 человек в соответствии с правилами пандемии.

В рамках тренингов эксперты Хачмазского центра развития МСБ будут преподавать такие темы, как медицинская безопасность и охрана труда, профессиональное общение с клиентами, маркетинг и продажи, гостеприимство, презентация меню, контроль продаж продуктов питания и напитков при организации гостиничных услуг и другие.

В целом к тренингам предусматривается привлечь более 60 человек.