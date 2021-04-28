В Азербайджане проводятся тренинги для сотрудников туристических предприятий - ФОТО
28 апреля стартовали тренинги для руководства и персонала туристических предприятий, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, тренинги организованы Хачмазским центром развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ Азербайджана при поддержке Государственного агентства по туризму.
Их главная цель - повышение уровня подготовки к летнему сезону сотрудников туристических объектов, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе.
Двухнедельные тренинги будут проводиться на турбазах, и в них примут участие группы по 10 человек в соответствии с правилами пандемии.
В рамках тренингов эксперты Хачмазского центра развития МСБ будут преподавать такие темы, как медицинская безопасность и охрана труда, профессиональное общение с клиентами, маркетинг и продажи, гостеприимство, презентация меню, контроль продаж продуктов питания и напитков при организации гостиничных услуг и другие.
В целом к тренингам предусматривается привлечь более 60 человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре