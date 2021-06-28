Профицит в ненефтяном секторе Азербайджана

В Азербайджане по нефтегазовому сектору дефицит баланса первичных доходов по итогам первого квартала 2021 года составил 377,1 миллиона долларов, а по ненефтяному сектору был зафиксирован профицит в размере 177 миллионов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные платежного баланса Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в результате общий дефицит баланса первичных доходов сократился в 2,3 раза, составив 200,1 миллиона долларов.

Общий оборот поступлений и платежей по первичным доходам составил 1,2 миллиарда долларов. Из них 58,6 процента, или около 683,3 миллиона долларов, составляют выплаты нерезидентам из Азербайджана. Значительная часть этой суммы - около 351,1 миллиона долларов - приходится на репатриацию доходов иностранных инвесторов по международным нефтегазовым консорциумам (в основном в виде сырой нефти).

Процентные выплаты нерезидентам по портфелю ценных бумаг были оценены в 173,8 миллиона долларов, а выплачиваемые за использование иностранных кредитов проценты - в 52,8 миллиона долларов. Примерно 105,6 миллиона долларов пришлось на прочие сборы.

Напомним, что профицит баланса текущих операций в Азербайджане в первом квартале 2021 года составил 627,7 миллиона долларов, или 5,6 процента ВВП.