https://news.day.az/economy/1395024.html В Азербайджане введут в оборот 3-манатные банкноты? - ответ Центробанка
В Азербайджане введут в оборот 3-манатные банкноты? - ответ Центробанка
Номинальная структура национальной валюты в обращении находится на адекватном уровне.
Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Комментируя слухи о возможном появлении в Азербайджане банкнот номиналом 3 маната, в ЦБ заявили, что сейчас этот вопрос не является актуальным.
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