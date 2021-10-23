В Азербайджане введут в оборот 3-манатные банкноты?

Номинальная структура национальной валюты в обращении находится на адекватном уровне.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Комментируя слухи о возможном появлении в Азербайджане банкнот номиналом 3 маната, в ЦБ заявили, что сейчас этот вопрос не является актуальным.