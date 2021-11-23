https://news.day.az/economy/1407245.html В Карабахе будут созданы новые промышленно-экономические зоны - Севиндж Гасанова
В Карабахе будут созданы новые промышленно-экономические зоны - Севиндж Гасанова
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы новые промышленно - экономические зоны.
Об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Севиндж Гасанова в ходе обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Замминистра отметила, что промышленно - экономические зоны создаются по поручению Президента Ильхама Алиева.
"Эффективная работа этих промзон вносит свой вклад в промышленную сферу и экспорт ненефтяной продукции", - сказала Гасанова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре