Автомобильный мост через реку Астарачай принесет выгоду всему региону

25 января 2022 года был заложен фундамент нового автомобильного моста через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном. Мост, который будет способствовать росту грузоперевозок, построят и сдадут в эксплуатацию до конца 2022 года.

Документ по строительству моста подписали в Баку заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов и замминистра дорог и градостроительства Ирана Хейрулла Хадеми.

Новый автомобильный мост может способствовать развитию торгово - экономических отношений как между Азербайджаном и Ираном, так и странами региона, сказал в среду Trend директор Института нового общества Василий Колташов, передает Day.Az.

По его словам, в данном контексте этот мост может быть интегрирован в международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг", что принесет выгоду как Азербайджану, так и странам региона.

Товарооборот между Россией и Ираном стремительно растет, активно развивается торгово - экономическое взаимодействие стран-участниц ЕЭАС, отметил эксперт.

"В этом контексте огромное значение и потенциал имеет создание Евразийской магистрали и Евразийской транспортной сети. Каждый маленький компонент этого процесса очень важен и предоставляет возможности для развития местной экономической активности, более активного включения регионального рынка, в том числе рынка Азербайджана, в эти связи, а также с точки зрения транзита", - сказал Колташов.

Эксперт считает, что интеграция автомобильного моста через реку Астарачай в МТК "Север-Юг" весьма выгодна как для Азербайджана, так и региона в целом.

"Эта интеграция может дать возможность получить выгоду, прежде всего, Азербайджану, так как она будет способствовать росту транспортного потока, в том числе грузового транспорта. В целом грузоперевозки по этому маршруту (через реку Астарачай) будут работать на Азербайджан и его экономику. Этот проект и ему подобные решения очень важны, сколь бы малыми они ни казались на фоне общего масштаба евразийского сотрудничества и сближения", - сказал Колташов.

Ранее сообщалось, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).