Территория промпарка «Экономическая зона Долины Араза» полностью очищена от мин

Территория созданного на территории Джебраильского района Промышленного парка "Экономическая зона Долины Араза", общая площадь которого составляет 200 га, полностью очищена от мин и НРБ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экономики, концептуальный (генеральный) план Промышленного парка подготовлен и в ближайшие дни на 1,5 га территории парка предусмотрено начать строительство мобилизационного городка.