Какой объем газа получили Турция и Европа по TANAP?

С начала ввода в эксплуатацию по конец января 2022 года Трансанатолийский газопровод (TANAP) транспортировал 14,5 миллиарда кубометров газа в Турцию и 9 миллиардов кубометров в Европу, сообщает Trend со ссылкой на данные SOCAR Turkey, передает Day.Az.

"TANAP доставляет газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в районе Ипсала города Эдирне, который проходит через 20 городов, 67 районов и 600 сел Турции. TANAP, который является важнейшим звеном Южного газового коридора, не только способствует дальнейшему развитию существующего сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом, но и поднимает Азербайджан на уровень второго по величине поставщика газа Турции и нового поставщика газа ЕС", - говорится в сообщении.