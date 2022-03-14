Рашад Ахмедов о пользе интеграции систем "Зеленая карта" между Азербайджаном и Турцией

Интеграция систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" между Азербайджаном и Турцией упростит и ускорит процедуру пересечения пограничных пунктов.

Об этом сказал в понедельник исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов на церемонии подписания протокола в связи с интеграцией систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта", передает Day.Az.

По его словам, система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" действует в Азербайджане с 2016 года.

"Ее преимуществом является страхование гражданской ответственности водителя за границей. По системе "Зеленая карта" можно зарегистрировать грузовые и легковые автомобили, автобусы, мотоциклы. Динамика страховых случаев в странах - участницах этого проекта разнонаправленная", - сказал Ахмедов.

Исполнительный директор отметил, что интеграция систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" между Азербайджаном и Турцией упростит и ускорит процедуру пересечения пограничных пунктов, а также будет способствовать предотвращению использования фальшивых документов.

По его словам, после интеграции систем будет упрощена процедура продажи и приобретения полисов "Зеленой карты".