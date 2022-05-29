Сельджук Байрактар поделился публикацией в связи с TEKNOFEST-2022: Пусть мир видит мощь турок!

Технический директор турецкой компании Baykar Makina, создатель беспилотного летательного аппарата Bayraktar Сельджук Байрактар поделился публикацией в связи с проходящим в Баку Международным фестивалем авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.

"Как сказала одна студентка, отвечая на мой вопрос: "Почему мы проводим ТEKNOFEST?", - пусть мир видит мощь и знает место турок", - написал Байрактар в Twitter, передает Day.Az.