HONOR представила новую серию смартфонов HONOR X

Стильный дизайн, высокая производительность, большой экран с частотой обновления 90 Гц, функция расширения оперативной памяти - всё лучшее в новой серии смартфонов HONOR X.

HONOR запускает новую серию смартфонов в Азербайджане. Новая линейка HONOR X - это серия смартфонов, которая соединяет в себе лучшие технические характеристики по приемлемой цене. Предлагая множество инновационных технологических решений, новая линейка отличается стильным, современным дизайном, исключительными возможностями фотосъемки и высокой производительностью, которая превзойдет все ожидания. И все это по доступной цене! Все смартфоны серии работают на Android 11 с Google Mobile Services (GMS).

"Благодаря нашей Х-линейке смартфонов HONOR мы стремимся сделать инновационные технологии доступными для всех." - сказал Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co, Ltd.

Давайте присмотримся к смартфонам - всего их в серии три, по одному из разных ценовых сегментов. Объединяют устройства три ключевые характеристики: яркий экран с частотой обновления 90 Гц и сертификатом от TÜV Rheinland, функция расширения оперативной памяти HONOR RAM Turbo и новейший чип Qualcomm Snapdragon® 680.

Высокопроизводительный чип и функция HONOR RAM Turbo.

Все три смартфона серии X работают на базе передового 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon® 680, обеспечивают превосходную производительность и экономный расход энергии. Технология HONOR RAM Turbo использует 2ГБ постоянной памяти для сжатия фоновых приложений и их распаковки, что позволяет расширить оперативную память.

К примеру, пользователь, который открывает требовательную игру на своем смартфоне, может не закрывать ранее запущенные приложения для освобождения недостающего объема оперативной памяти, необходимого для запуска и корректной работы игры. Это происходит автоматически на программном уровне за счет специальных алгоритмов.

Экран с частотой обновления 90 Гц и функцией защиты зрения.

Все смартфоны линейки HONOR X получили большие экраны с высокой частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность работы при каждом прикосновении к экрану. Кроме того, Full-View дисплеи этих смартфонов дают четкую, яркую картинку, отлично читаемую даже при ярком солнечном свете.

Также смартфоны HONOR Х получили сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light - это международный сертификат, который выдается устройствам, доказавшим эффективность встроенной функции защиты глаз от вредного синего излучения. Смартфоны обеспечивают комфортное чтение и просмотр в режиме электронной книги или "ночном" режиме, позволяя глазам не уставать даже после длительного использования или в условиях слабого освещения.

А теперь разберемся, чем отличаются модели HONOR X7, X8 и X9.

Старший брат - HONOR X9

HONOR X9 - это смартфон более высокой ценовой категории. А все из-за большего объема памяти (6ГБ ОЗУ +2ГБ RAM Turbo), огромного 6,81-дюймового FullView дисплея с разрешением 2388*1080 пикселей, а также из-за более продвинутой камеры. Блок камеры выполнен в виде круга, расположенного посередине верхней части задней крышки. Камера тройная и включает в себя помимо основного 48-мегапиксельного блока еще 2-мегапиксельную камеру с эффектом боке и 2-мегапиксельную макрокамеру. Здесь же - светодиодная вспышка, позволяющая пользователям делать потрясающие снимки даже при недостаточном освещении.

HONOR X9 - идеальное устройство для блогеров благодаря двум функциям. Dual View Recording позволяет одновременно снимать с двух разных ракурсов, используя одновременно переднюю селфи-камеру и заднюю основную. Функция Micro Movie Mode предлагает простое решение для автоматического объединения и редактирования видеоматериалов без использования сторонних приложений.

Но самое главное отличие HONOR X9 от собратьев - супербыстрая 66 Вт зарядка, которая позволяет зарядить устройство на 50 % всего за 15 минут и на 81 % всего за 30 минут. А благодаря аккумулятору емкостью 4800 мАч HONOR X9 обеспечивает до 16,8 часов работы в социальных сетях, 12,8 часов просмотра видео или 25,6 часов разговоров на одном заряде.

Цена и места продаж.

HONOR X9 доступен в трех ярких цветах: титановый серебристый, полночный черный и синий океан. Купить смартфон можно в точках продаж IRSHAD всего за 749 монат.

Средний класс - HONOR X8

Невероятно изящный и стильный HONOR X8 имеет сверхтонкий и легкий корпус толщиной всего 7,45 мм и весом 177 г. Смартфон получил яркий 6,7-дюймовый дисплей FullView, оперативную память 6ГБ + 2ГБ RAM Turbo и аккумулятор емкостью 4000 мАч, гарантирующим длительное время автономной работы. Благодаря быстрой зарядке HONOR SuperCharge мощностью 22,5 Вт всего за 10 минут пользователи могут зарядить HONOR X8 достаточно, чтобы обеспечить три часа беспрерывного воспроизведения онлайн-видео.

HONOR X8 может похвастаться квадрокамерой. В одном блоке смартфон объединил основной 64 МП объектив, широкоугольный на 5 МП с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2, а также макро-объектив 2 МП и сенсор для эффекта боке 2 МП. Камеры смартфона идеально подходят для начинающих фотографов, а также динамичных людей.

Цена и места продаж.

HONOR X8 в ярких цветах титановый серебристый, полночный черный и синий океан можно купить в IRSHAD за 599 монат.

Экономичный, но без компромиссов - HONOR X7

HONOR X7 - младший представитель серии X. Несмотря на невысокую стоимость, смартфон может похвастаться не только изящным дизайном, объемом оперативной памяти 4 ГБ + 2ГБ RAM Turbo, тонким корпусом толщиной всего 8,62 мм, отличными камерами и большим 6,74-дюймовым дисплеем, но и выдающимся аккумулятором на 5000 мАч, обеспечивающим сверхдлительное время автономной работы. На одном заряде пользователь сможет просматривать до 20 часов онлайн-видео или 49 часов к ряду говорить по телефону.

Кроме того, в комплекте со смартфоном идет супербыстрая зарядка мощностью 22,5 Вт, которая позволит за 10 минут зарядить устройство на время, достаточное для трех часов воспроизведения онлайн-видео.

HONOR X7 идеально подходит для начинающих фотографов и креаторов. 48-мегапиксельная основная камера Ultra-Clear оснащена интеллектуальным алгоритмом многокадрового синтеза, который позволяет отображать четкие детали на фотографиях даже в условиях низкой освещенности. 5-мегапиксельная широкоугольная камера с апертурой f/2.2 позволяет пользователям легко и удобно удерживать в кадре больше элементов. С помощью макрокамеры 2MП пользователи не пропустят ни одной мельчайшей детали, в то время как боке-камера 2Mп создает визуально приятные портреты.

Цена и места продаж.

HONOR X7 доступен в трех ярких цветах: титановый серебристый, полночный черный и синий океан. Купить смартфон можно в сети IRSHAD за 499 монат.

HONOR X - это серия смартфонов, в которой каждый найдет себе устройство по душе. Не важно, будет это HONOR X9 c 66 Вт суперзарядкой, HONOR X8 с утонченным дизайном или HONOR X7 c продвинутой камерой - ваш смартфон будет радовать вас, помогая быстро решать повседневные задачи и добавляя немного магии технологий HONOR.