ЦБ Азербайджана работает над программой по укреплению информационной безопасности страховых продуктов

Центральный банк Азербайджана с первого апреля начал проводить проверки в связи с внедрением нового стандарта обеспечения безопасности ISO 27000 в банках страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу глава ИТ-департамента Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Анар Гулиев в ходе финтех-саммита в Баку.

По его словам, эти работы включают в себя контроль активов, криптографию, обеспечение устойчивости бизнеса.

"Для достижения полного внедрения международных стандартов в банках страны эти работы будут продолжены до конца нынешнего года. Кроме того, для обеспечения еще большей защищенности информационной безопасности страховых продуктов был дан старт подготовке соответствующей программы международной компанией. Эта программа предварительно была обсуждена с соответствующими страховыми компаниями", - подчеркнул Гулиев.

Он отметил, что в первую очередь стратегия по усилению кибербезопасности направлена на обеспечение устойчивости финансовой экосистемы Азербайджана.