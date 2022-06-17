Для дальнейшей цифровизации Азербайджана есть все необходимые предпосылки, сказали в пятницу Trend в азербайджанском представительстве Visa, передает Day.Az.

В компании считают, что подтверждением тому являются прошедший в Баку Fintex Summit, помощь правительства Азербайджана, готовность банков и таких глобальных платежных партнеров, как Visa.

По всеобщему мнению спикеров и участников мероприятия Fintex Summit - это мероприятие является одним из самых важных для сферы финансов и банкинга событий во всём регионе - как для банкиров, финансистов, так и для представителей государственных структур и финтехов.

"В этом году саммит фокусируется на банкинге и финансовой экосистеме. При этом особое внимание уделяется инновационным решениям, финтеху и безопасности. Как уточняют организаторы, Fintex Summit в этом году проходит благодаря поддержке Азербайджанской ассоциации банков, Центробанка Азербайджана, министерства цифрового развития и транспорта и других акторов. При этом глобальная компания Visa является ключевым спонсором мероприятия", - сказали в Visa.

Вице-президент и региональный менеджер в Азербайджане и Центральной Азии Visa Кристина Дорош отметила, что в стране компания делает всё возможное, чтобы "разрушить" барьеры между финтехами, банками и другими финансовыми учреждениями.

"Малый и крупный бизнес переживают разнообразные волны экономического шока, - сказала она, обращаясь к участникам саммита. - Банкам и финансовым учреждениям приходится преодолевать барьеры, чтобы расширять и ускорять свои технологии, и для Visa настало время внедрить новые решения для помощи и поддержки бизнеса, финансовых организаций и финтех-компаний", - сказала она.

Также на мероприятии выступили на тему необанков. По словам заместителя директора подразделения консалтинга DIS Group Сергея Евтушенко, глобально в Intelligent Data неоспоримо господствуют три тенденции: уверенное в себе бизнес-лидерство, искусственный интеллект и machine learning (машинное обучение).

В свою очередь сотрудник Visa по развитию стратегических и венчурных партнёрств в Украине, Грузии, Центральной Азии и на Кавказе Евгений Лисняк сделал акцент на финансовой экосистеме государства и отметил, что для достижения успеха в этой сфере должны появиться определенные условия, в первую очередь - регуляторные и внешние. Азербайджану, по его словам, здесь есть чем похвалиться: Центробанк страны не только оказывает поддержку цифровизации, но и представил стратегию цифровых платежей на 2022-2023 годы. Отметим, что регулятор подписал соглашение о сотрудничестве с Visa для продвижения цифровизации в эти же годы.

По словам Лисняка, пандемия COVID-19 поспособствовала развитию платежной онлайн-системы страны более высокими темпами.

"Лишь в 2021 году в Азербайджане было выпущено 11,5 миллиона карт, 65 процентов из которых - бесконтактные. При этом их количество увеличилось на 20 процентов (бесконтактных - в два раза). 17 процентов "небанковских" граждан готовы открыть карту в ближайшие шесть месяцев", - сказал он.

Партнер лендинговой и банковской практики Simon-Kucher & Partners Бенджамин Веллштейн сообщил, что необанки появились лишь 10 лет назад, но начали масштабироваться только в последние годы.

"В последние годы мы видим стремительный скачок в открытии новых необанков. Они зачастую открываются под новыми названиями и являются дочерними компаниями основного банка.

Говоря о токенизации, старший директор и глава департамента цифровых решений Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах подчеркнул, что токенизация открывает дверь совершенно новому платежному опыту с помощью телефона, часов и, возможно, в будущем - машины.

"Она делает возможным простые и в то же самое время безопасные покупки в eCommerce. В прошлом году в Азербайджане мы успешно запустили Apple Pay и сейчас наблюдаем за ростом транзакций с помощью этой технологии. Но всё же, если говорить об eCommerce-токенизации, то Азербайджан делает первые шаги, поэтому прорыва стоит ожидать именно здесь", - считает Стельмах.

Он также подчеркнул, что число eCommerce-платежей в Азербайджане в 2021 году выросло более чем наполовину.

"Если говорить об азербайджанской экономике, то, в соответствии со статистикой регулятора, число eCommerce-платежей в прошлом году выросло более чем наполовину. Это огромный скачок. И в этом году мы так же ожидаем их серьёзный рост. Всё, что имеет цифровую основу, ускоряется. Visa всегда готова обеспечить возможности для расширения такого рода платежей", - добавил Стельмах.

Старший специалист отдела развития национальных платежных систем департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Рашад Гасымов подчеркнул, что в 2021 году, если сравнивать с 2020 финансовым годом, в Азербайджане было выпущено на 20 процентов больше банковских карт (11,5 миллиона и 9,6 миллиона соответственно), количество POS-терминалов увеличилось на семь процентов (61 тысяча в 2021 и 57 тысяч в 2020 году), а число бесконтактных POS-терминалов на 28 процентов (с 34 до 44 тысяч).

"Подобная эволюция привела к тому, что в Азербайджане цифровой банкинг становится всё более популярным. На долю цифрового банкинга в 2021 году пришлись 73 процента клиентских переводов", - сказал он.

Гасымов подчеркнул, что в дальнейшем для роста финансового сектора страны регулятор до 2023 года планирует воплотить стратегию из пяти пунктов:

усовершенствовать законодательство касательно цифровых платежей (в частности, цифровой валюты и e-banking);

расширить покрытие инфраструктуры для цифровых платежей (внедрить стандарт ISO 20022);

развить регуляторную рамку для платежной экосистемы (стандарт API, QR-коды и ужесточение требований к кибербезопасности);

повысить уровень инклюзии цифровых платежей (подготовка концепции цифрового маната и запуск системы e-KYC);

способствовать развитию цифровой грамотности и популярности цифровых платежей среди всех слоев населения Азербайджана.

В конечном счёте, по мнению Гасымова, экосистема цифровых платежей в стране будет развиваться только при проактивной позиции всех ее участников. При этом важными элементами этой конструкции считаются не только Центробанк, банки и AzerPost, но и финтехи, глобальные платёжные организации и процессинговые центры.

Напомним, что в Баку 16-17 июня прошел Fintex Summit на тему финансов и технологий.