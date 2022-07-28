https://news.day.az/economy/1482850.html Орхан Мамедов обсудил с послом Польши сотрудничество в сфере МСБ
Орхан Мамедов обсудил с послом Польши сотрудничество в сфере МСБ
Состоялась встреча между председателем правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орханом Мамедовым и послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски, сообщили Day.Az в агентстве.
Согласно информации, на встрече прошел обмен мнениями о возможностях сотрудничества двух стран в сфере МСБ, в том числе совместных проектах и инициативах.
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