Орхан Мамедов обсудил с послом Польши сотрудничество в сфере МСБ

Состоялась встреча между председателем правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орханом Мамедовым и послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски, сообщили Day.Az в агентстве.

Согласно информации, на встрече прошел обмен мнениями о возможностях сотрудничества двух стран в сфере МСБ, в том числе совместных проектах и инициативах.