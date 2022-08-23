Держатели платежных карт Kapital Bank теперь могут быстро и безопасно совершать платежи с помощью сервиса Google Pay. Google Pay позволяет клиентам банка оплачивать покупки без использования банковской карты, не прикасаясь к кнопкам платежного терминала и не передавая деньги из рук в руки.

Для совершения оплаты покупателю необходимо поднести смартфон или смарт-часы с операционной системой Android к платежному терминалу. Каждая транзакция, произведенная через Google Pay, надежно защищена, так как для разблокировки умного устройства пользователям необходимо использовать биометрические данные или пароль. Кроме того, во всех транзакциях используется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С помощью Google Pay можно делать оплаты в магазинах, аптеках, такси, кафе, ресторанах, онлайн-платформах и многих других местах.

Клиенты, которые активируют Google Pay на своих смартфонах и начнут совершать платежи картой Mastercard от Kapital Bank, получат дополнительный бонус. До 23 сентября 2022 года держатели карт Mastercard за совершение оплаты с Google Pay в продовольственном магазине, кафе и заправочной станции на сумму не менее 20 манатов каждая получат кешбэк в размере 10 манатов. Для получения бонусного кешбэка все три транзакции должны быть совершены одной и той же картой. Каждый клиент может воспользоваться предложением только один раз.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 108 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.