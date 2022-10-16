США поставляют в Европу 70% от своего экспорта СПГ

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BTV.

По словам Пайетта, Штаты мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Евросоюза.

"Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу", - рассказал Пайетт.

Он выразил надежду на то, что Европа "с гарантированной и солидной поддержкой США" успешно преодолеет зимний период.