Международный кулинарный диплом теперь в кулинарном центре CÀSÀ!

Многие зарубежные страны предлагают различные образовательные программы для желающих специализироваться в определенной области и получить международный диплом.

В Азербайджане также много желающих получить международное образование, и для этого они едут учиться зарубеж.

В последние годы в нашей стране очень стремительно развивается сектор Туризма, а также Отельного и Ресторанного бизнеса. Столь стремительное развитие с каждым годом приводит к нехватке квалифицированных кадров, что, конечно же, сказывается на уровне обслуживания в отелях и ресторанах нашего города.

Наряду с этим, в 2021 году в Баку начал свою деятельность первый и единственный в Азербайджане и странах СНГ центр кулинарного искусства "CÀSÀ", аккредитированный английской организацией и предоставляющий профессиональное кулинарное образование с выдачей международного диплома.

Давайте сначала познакомимся с CÀSÀ

CÀSÀ предлагает большие возможности для тех, кто интересуется кулинарией или хочеть построить успешную карьеру в этой области. Получить международный диплом и узнать секреты кулинарии теперь можно, не покидая страну.

Центр CÀSÀ предлагает дипломные программы 2 и 3 уровня в области приготовления блюд и кулинарного искусства, а также менеджмента в сфере обслуживания.

Предлагаемые дипломные программы аккредитованы Лондонским институтом City & Guilds.

City & Guilds является ведущей организацией, основанной на профессиональном образовании, и предлагает более 500 квалификаций в 8500 колледжах и учебных центрах в 81 стране мира. Дипломы, выдаваемые этой организацией подтверждены Министерством образования Великобритании и признаются не только в Азербайджане, но почти во всех странах мира.

Центр кулинарного искусства CÀSÀ также является первым профессиональным кулинарным центром в Баку, получившим квалификацию Worldchefs в области качественного кулинарного образования. Аккредитация Worldchefs означает международное признание в кулинарном секторе и отражает высокое доверие к центру кулинарного искусства CÀSÀ в предоставлении качественного образования.

Кулинарный и кондитерские отделы, в которых проходят практические занятия в CÀSÀ, очаровывают с первого взгляда. Центр CÀSÀ оснащен кухонным оборудованием известных компаний мира, и основная цель центра - научить студентов кулинарным навыкам с использованием высококачественного оборудования на профессиональной кухне.

В дополнение к основной программе студенты, обучающиеся в центре CÀSÀ, проходят также дополнительные тренинги и после окончания курса, наряду с основным английским дипломом получают также и другие меджународные сетрификаты.

Помимо дипломных программ в CÀSÀ проходят и короткосрочные курсы по кулинарии, а также по программам Сомелье, Бариста, ХАСПП с выдачей международного сертификата

Между Государственным агентством по профессиональному образованию и центром CÀSÀ подписано соглашение о сотрудничестве для поддержки развития кулинарного сектора, и в рамках этого сотрудничества организуются различные тренинги для тех, кто хочет развивать свои навыки и карьеру в гостинично-ресторанном секторе.

Кроме того, Центр кулинарного искусства CÀSÀ сотрудничает с Бюро по туризму Азербайджана и Азербайджанским центром обучения и сертификации туризма и организует учебные курсы в области кулинарии, а также сфере обслуживания, продуктов питания и напитков.

В результате совместного сотрудничества CÀSÀ и Государственного агентства по профессиональному образованию в настоящее время в центре CÀSÀ осуществляется подготовка группы "Worldskills Azerbaijan" к Международному кулинарному конкурсу, который состоится в Швейцарии в октябре 2022 года.

Команда Азербайджана завоевала золотую, серебряные и бронзовые медали на чемпионате Азии по кулинарии, прошедшем в Сингапуре в сентябре 2022 года. Следует отметить, что участники азербайджанской команды являются студентами Кулинарного центра CÀSÀ. Одно из основных блюд, принесших золотую медаль нашей команде, это "Долма" - одна из жемчужин нашей национальной кухни.

Помимо всего этого, выпускники CÀSÀ представляют Азербайджан на соревнованиях, проводимых в разных уголках мира.

Преподавание иностранными и местными специалистами

Занятия в CÀSÀ проводятся шеф-лекторами, приглашенными из Европы, Азии, Англии и, конечно же, Азербайджана, которые наряду с опытом преподавания во всемирно известных кулинарных институтах и школах таких, как Le Cordon Bleu.

The College of Northwest London и др. также имеют опыт работы в известных ресторанах и отелях. Люди со всего мира обращаются в центр CÀSÀ для обучения профессиональным дипломным программам. Диплом, полученный в результате обучения в CÀSÀ, дает студентам преимущество перед другими кандидатами во время трудоустройства и возможность карьерного роста.

Стипендиальные программы

Иногда люди с особыми навыками и перспективами в этой области не могут получить желаемое образование из-за финансовых трудностей. Но у CÀSÀ есть решение и для этого. В центре предлагаются специальные стипендиальные программы. Кандидаты, соответствующие требуемым категориям, могут получить стипендию на образование.

Опыт

Обычно при приеме на работу от выпускников требуется опыт работы. В CÀSÀ это учитывают, и для выпускников предоставляются карьерные возможности. CÀSÀ сотрудничает с "Saffron Group", "PMD Hotels" и многими другими известными сетями ресторанов и отелей, и выпускники CÀSÀ смогут применить теоретический и практический опыт, а также получить опыт работы в известных ресторанах и отелях в реальной рабочей среде.

Место, где можно интересно провести время с друзьями

Каждые выходные в CÀSÀ проходят мастер-классы в различных направлениях, проводимые иностранными и местными поварами-лекторами.

Для сотрудников компаний также предлагаются "Teambuilding"-и, а также вы всегда сможете интересно справить свой День рождения у нас в центре!

Кроме того, CÀSÀ - это еще и ресторан. Тут вы сможете попробовать изысканные блюда приготовленные местными и зарубжеными поварами!

Одним словом, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!