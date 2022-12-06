В таможенной системе Азербайджана происходят важные изменения

Реформы таможенной системы Азербайджана осуществляются по нескольким направлениям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-майор таможенной службы Бахруз Гулиев 5 декабря во время встречи с участниками внешней торговли в Главном таможенном управлении Нахчывана.

Гулиев подчеркнул, что с учетом международного опыта реализуются инновации для упрощения торговли и внедрения информационных технологий, усиливается система контроля. Было отмечено, что одной из проводимых сегодня важных работ является синхронизация деятельности таможенных органов с другими соответствующими государственными структурами. Работа, проводимая в этом направлении, повысит эффективность борьбы с таможенными правонарушениями, организация первичного обмена информацией о товарах и транспортных средствах с таможенными органами других стран позволит избежать попыток уклонения от уплаты таможенных налогов и пошлин.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев проинформировал предпринимателей о совершенствовании таможенного дела, отметив, что главной целью является облегчение и ускорение импортно-экспортных операций, обеспечение прозрачности таможенных операций.

В завершение встречи, прошедшей в форме дискуссий, были даны подробные ответы на вопросы, интересующие предпринимателей, многие вопросы решены на месте, выслушаны предложения.