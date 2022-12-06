В таможенной системе Азербайджана происходят важные изменения
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Реформы таможенной системы Азербайджана осуществляются по нескольким направлениям.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-майор таможенной службы Бахруз Гулиев 5 декабря во время встречи с участниками внешней торговли в Главном таможенном управлении Нахчывана.

Гулиев подчеркнул, что с учетом международного опыта реализуются инновации для упрощения торговли и внедрения информационных технологий, усиливается система контроля. Было отмечено, что одной из проводимых сегодня важных работ является синхронизация деятельности таможенных органов с другими соответствующими государственными структурами. Работа, проводимая в этом направлении, повысит эффективность борьбы с таможенными правонарушениями, организация первичного обмена информацией о товарах и транспортных средствах с таможенными органами других стран позволит избежать попыток уклонения от уплаты таможенных налогов и пошлин.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев проинформировал предпринимателей о совершенствовании таможенного дела, отметив, что главной целью является облегчение и ускорение импортно-экспортных операций, обеспечение прозрачности таможенных операций.

В завершение встречи, прошедшей в форме дискуссий, были даны подробные ответы на вопросы, интересующие предпринимателей, многие вопросы решены на месте, выслушаны предложения.