Нефть подорожала до максимума

Нефть эталонной марки Brent на торгах во вторник, 3 января, подорожала до максимума почти за месяц. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне, передает Day.Az.

Согласно им, котировки Brent впервые с 5 декабря поднялись до 87 долларов за баррель. По такой цене торгуется топливо с поставками в марте. Апрельские фьючерсы стоят чуть дешевле - 86,6 доллара за баррель. По сравнению с предыдущей торговой сессией котировки выросли на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

Техасская WTI тем временем торгуется по 81,2 доллара за баррель. Такова цена контракта на поставки топлива в марте. Апрельские фьючерсы торгуются по 81,5 доллара за баррель. Топливо с поставками в эти месяцы подорожало на 1 и 1,2 процента соответственно.