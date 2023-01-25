ЕБРР профинансирует строительство ветроэлектростанции в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует финансирование строительства ветряной электростанции на Абшеронском полуострове.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, передает Day.Az.

По его словам, альтернативные источники энергии на сегодня привлекательны не только в плане перехода на "зеленые" технологии, но и с финансовой точки зрения.

"Мы активно поддерживаем программы по декарбонизации в Азербайджане как на инвестиционном, так и политическом уровне. Ранее мы инвестировали в строительство первой солнечной электростанции в Гарадаге, а теперь планируем финансировать строительство ветряной электростанции на Абшеронском полуострове. Помимо этого, мы поддержали Азербайджан в разработке законодательной базы регулирования ВИЭ. Конечно, фундаментом для всего этого стала многолетняя работа ЕБРР и министерства энергетики Азербайджана", - сказал управляющий директор.

Патроне добавил, что 2022 год стал историческим в области сотрудничества ЕБРР и Азербайджана по проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

Напомним, что ЕБРР и минэнергетики ранее подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата энергетического сектора в Азербайджане в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению.