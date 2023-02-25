В ЦБ Азербайджана обсудили приоритеты в области защиты прав потребителей в сфере страхования

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) обсудили приоритеты в области защиты прав потребителей в сфере страхования.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова в Twitter.

"В Центральном банке состоялась очередная встреча с руководителями страховых компаний. На встрече была представлена презентация о последних макроэкономических тенденциях и прогнозах. В ходе презентации обсуждались глобальные макроэкономические процессы, инфляция, влияние параметров процентного коридора на денежный рынок, валютный рынок, а также влияние последних мировых экономических тенденций на финансовый сектор и другие актуальные вопросы. На встрече были обсуждены вопросы развития сектора, основные стратегические задачи, а также состояние защиты прав потребителей в сфере страхования, направления его укрепления", - говорится в публикации.

Напомним, что суммарные сборы всех страховых компаний Азербайджана в 2022 году составили 970,823 миллиона манатов, а выплаты составили 433,202 миллиона манатов.