https://news.day.az/economy/1570655.html Назначен новый глава Всемирного банка по Азербайджану
Назначен новый глава Всемирного банка по Азербайджану
Всемирный банк назначил нового регионального менеджера по Азербайджану.
Как сказали в понедельник Day.Az в ВБ, обязанности регионального менеджера перейдут с 1 июля к Штефани Шталльмайстер.
Ранее Шталльмайстер анимала должность менеджера Всемирного банка по операциям во Вьетнаме, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
В свою очередь, Сара Майкл, которая является региональным менеджером ВБ в Баку, продолжит работу в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне в качестве уполномоченного лица по региону Ближнего Востока и Северной Африки.
Напомним, что Майкл на должность главы ВБ по Азербайджану была назначена в 2020 году.
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