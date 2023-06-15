Развитие транспортных связей и расширение транзитного потенциала - один из приоритетов транспортной политики Азербайджана

Развитие транспортных связей и расширение использования транзитного потенциала являются одними из важнейших приоритетов транспортной политики Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Габиб Гасанов на панельном заседании "Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ'23).

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