Болгария увеличила закупки азербайджанского газа

Болгария импортировала из Азербайджана 74,8 миллиона кубометров природного газа в апреле 2023 года по сравнению с 44,5 миллиона кубометров в марте, сообщили Day.Az в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Таким образом, импорт газа в страну из Азербайджана вырос на более чем 68 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость поставок газа в апреле составила 29,9 миллиона евро по сравнению с 30,5 миллионами евро в марте, что свидетельствует о снижении на более чем 2 процента.

Отметим, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан экспортирует газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора. Первоначальная мощность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.