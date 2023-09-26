Азербайджан примет участие в Международном инвестиционном форуме в Душанбе

Азербайджанская делегация примет участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет 29-30 сентября 2023 года в Душанбе, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом во время встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном сказал глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

На встрече стороны обсудили возможности развития торгово-экономических отношений двух стран и высказали предложения по проведению совместных мероприятий.

Кроме того, посол подчеркнул широкие перспективы совместного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и телекоммуникаций, а также поделился мнением об эффективной реализации потенциала этих отраслей.

Также стороны обменялись мнениями о возможностях организации совместного бизнес-форума в Баку в следующем году.