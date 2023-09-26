Азербайджан примет участие в Международном инвестиционном форуме в Душанбе
Азербайджанская делегация примет участие в Международном инвестиционном форуме, который пройдет 29-30 сентября 2023 года в Душанбе, сообщает во вторник Day.Az.
Согласно данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), об этом во время встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном сказал глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев.
На встрече стороны обсудили возможности развития торгово-экономических отношений двух стран и высказали предложения по проведению совместных мероприятий.
Кроме того, посол подчеркнул широкие перспективы совместного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и телекоммуникаций, а также поделился мнением об эффективной реализации потенциала этих отраслей.
Также стороны обменялись мнениями о возможностях организации совместного бизнес-форума в Баку в следующем году.
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