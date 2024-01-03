Доходы SOFAZ от «Шах Дениз» достигли самого высокого показателя в истории

В 2022-2023 годах доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) по проекту "Шах Дениз" достигли самого высокого уровня в истории.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал исполнительный директор Фонда Исрафил Мамедов.

"Как известно, большую часть источников нефтегазовых доходов SOFAZ составляют доходы от продажи государственной доли прибыльных углеводородов в рамках проектов "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз". Основными факторами, влияющими на динамику формирования этих доходов, конечно, являются производственные показатели месторождений и цены на энергоносители на мировом рынке", - сказал Мамедов.

По его словам, в этом контексте, несмотря на закономерную тенденцию снижения добычи, наблюдаемую на АЧГ в последние годы, высокие мировые рыночные цены на нефть на уровне 101 доллара за баррель в 2022 году и 83 доллара за баррель в 2023 году создали основу для достижения более высокого уровня доходов по проекту по сравнению с бюджетными прогнозами.

"Ожидается, что 2023 год станет вторым по прибыльности годом в постпандемический период благодаря предполагаемым доходам в 7 миллиардов долларов от проекта АЧГ, что составляет примерно 76 процентов общих доходов от нефти и газа. Бонусные выплаты в размере 450 миллионов долларов в год, получаемые Фондом в соответствии с Соглашением о разделе продукции, которое было продлено с 2018 года, оказали серьезное влияние на доходы от АЧГ. В то же время, как известно, успешная реализация второй фазы проекта "Шах Дениз", а также поставка азербайджанского газа в Европу через Южный газовый коридор с 2021 года привели к значительному увеличению и газовых доходов SOFAZ.

На фоне событий, произошедших за последние два года, цены на газ в Европе достигли рекордно высокого уровня. Кроме того, увеличилась государственная доля в свете нарастающей динамики добычи газа. В результате доходы Фонда от "Шах Дениз" составили 1,4 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов в 2022 и 2023 годах соответственно, что является самим высоким показателем в истории проекта", - добавил исполнительный директор SOFAZ.

Что касается источников средств Фонда, Мамедов подчеркнул, что согласно Уставу SOFAZ (пункт 3), доходы Фонда формируются за счет нефтегазовых доходов, которые приходятся на долю азербайджанского государства в соответствии с соглашениями о разделе продукции, доходов, полученных от инвестиционной деятельности Фонда, и других доходов и поступлений в соответствии с законодательством.

"За 9 месяцев 2023 года общие доходы бюджета Фонда составили 8,8 миллиарда долларов США. В структуре доходов бюджета доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили 6,7 миллиарда долларов США, бонусные выплаты - 471 миллион долларов США, доходы от управления средствами Фонда - 1,6 миллиарда долларов США. Согласно прогнозам на 2024 год, ожидается, что 5,3 миллиарда долларов США, или 75 процентов доходов бюджета Фонда поступят от реализации нефтегазовых соглашений, в том числе 4,8 миллиарда долларов США - от продажи прибыльной нефти и газа, 451,3 миллиона долларов США - от бонусов, 14,2 миллиона долларов США - от транзитных доходов, 2,1 миллиона долларов США - от платы за площадь лицензионного участка и 1,8 миллиарда долларов США - от доходов, связанных с управлением средствами Фонда", - сказал он.

Говоря о приоритетных направлениях расходования средств Фонда, исполнительный директор подчеркнул, что использование средств SOFAZ осуществляется в соответствии с основными направлениями (программой), утверждаемыми в рамках бюджета Фонда на каждый год в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской Республики. Основными направлениями расходов средств Фонда на текущий и будущий годы являются расходы, связанные с верхним пределом трансферта в государственный бюджет, добавил Мамедов.

"Расходы Фонда на перечисление в госбюджет на 2023 и 2024 годы утверждены в размере 11,7 миллиарда манатов и 12,8 миллиарда манатов соответственно. При этом две образовательные программы финансируются за счет Фонда, и далее планируется продолжить финансирование этих программ.

Так, в 2023 году на финансирование "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" Фондом выделено 38,5 миллиона манатов, а в 2024 году будет выделено 33,5 миллиона манатов. В рамках этой программы финансируется реализация программ двойного диплома, подписанных между престижными зарубежными высшими учебными заведениями и местными высшими учебными заведениями, а также обучение в докторантуре граждан Азербайджана за рубежом.

При этом на финансирование "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" в 2023 году выделено 36,7 миллиона манатов, а в 2024 году планируется выделить 47,5 миллиона манатов. В рамках этой программы будут профинансированы расходы на обучение 400 человек, в том числе 320 человек на обучение в магистратуре и 80 человек - в бакалавриате в зарубежных вузах", - сказал Мамедов.

Что касается планов Фонда приобрести в ближайшее время долю в какой-либо компании или проекте за пределами страны, исполнительный директор отметил, что Фонд, помимо трансфертов в госбюджет в рамках бюджетных расходов, также финансирует различные стратегически важные социально-экономические проекты.

"Упомянутые проекты определяются в соответствии с основными направлениями (программой) и инвестиционной политикой использования средств Фонда в рамках указа Президента Азербайджанской Республики о бюджете. Согласно документу, утвержденному на 2024 год, финансирование новых проектов не планируется. SOFAZ вкладывает инвестиции в рамках инвестиционной политики в финансовые активы, такие как долговые обязательства и денежные рынки, акции, недвижимость и частные акции, в соответствии с контрольными показателями, предусмотренными для каждого финансового актива, с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

За пределами этих рамок SOFAZ не намерен финансировать какие-либо аналогичные проекты за пределами страны. В то же время Фонд продолжит инвестировать в вышеуказанные финансовые активы в соответствии с Инвестиционной политикой и Регламентом", - добавил он.

Кроме того, Мамедов отметил, что состав валютной корзины инвестиционного портфеля Фонда определяется на основании инвестиционной политики.

"В этом контексте констатирую, что 65 процентов инвестиционного портфеля SOFAZ может быть инвестировано в финансовые активы, номинированные в долларах США, 20 процентов - в евро и 5 процентов - в британских фунтах. Остальные 10 процентов вышеупомянутого портфеля могут быть инвестированы в финансовые активы, номинированные в других валютах. Согласно Инвестиционной политике, утвержденной в конце 2023 года, изменений в валютном распределении инвестиционного портфеля на 2024 год не произошло", - сказал он.

По его словам, к концу 2023 года доходы Фонда ожидаются на уровне около 12,7 миллиарда долларов США, или 21,5 миллиарда манатов.

"Около 9 миллиардов долларов США (71 процент) из этих доходов предполагается получить от поступлений, связанных с нефтегазовыми соглашениями, а 3,7 миллиарда долларов США (29 процентов) - от инвестиционной деятельности. Согласно указу Президента Азербайджана о бюджете SOFAZ на 2024 год, доходы бюджета на 2024 год составили 7,1 миллиарда долларов США, или 12,1 миллиарда манатов. Что касается ожиданий по доходности инвестиций, то, как известно, Фонд реализует стратегическое распределение средств на основе консервативного риск-аппетита, взяв на себя основные задачи, вытекающие из его миссии и целей по управлению портфелем. SOFAZ формулирует основные предположения по стратегическому распределению средств на основе прогнозов и консультаций ведущих и влиятельных организаций, и на этой основе определяются показатели доходности и риска финансовых активов в соответствии с текущими параметрами рыночной конъюнктуры", - сказал исполнительный директор.

Он подчеркнул, что оптимальный вес типов активов и целевая доходность (бенчмарки) определяются посредством внутренних моделей, а результаты отражаются в инвестиционной политике.

"Уровни доходности упомянутого оптимального портфеля рассчитываются на основе внутренних моделей и прогнозов доходности различных инвестиционных банков с учетом того, как изменятся основные характеристики финансовых активов в долгосрочной перспективе. Отмечу, что прогнозируемая доходность по финансовым активам обычно охватывает средне- и долгосрочную перспективу и принимается на ежегодной основе как среднегодовой показатель рентабельности. Общественность будет проинформирована о показателях рентабельности на конец 2023 года, когда будут объявлены годовые итоги", - добавил Мамедов.

Касаясь напряженности, наблюдаемой на Ближнем Востоке, и ее влияния на нефтяной рынок, исполнительный директор SOFAZ отметил, что цена на нефть формируется на основе принципов спроса и предложения, которые являются основой рыночной экономики.

"Помимо таких фундаментальных факторов, воздействие геополитических событий может создать на рынке экономический шоковый эффект, в результате чего могут наблюдаться существенные изменения цены на нефть. В этом контексте важную роль в прогнозировании цены на нефть играют конфликты и другие процессы, происходящие на геополитическом уровне, и согласованные под их влиянием решения по объемам добычи нефти на глобальном уровне. Обратите внимание, что базовая цена нефти, используемая для формирования доходов Фонда на 2024 год, составляет 60 долларов США за баррель, и повышение этой цены отразится на бюджете на фоне неизменных расходов. В результате нефтяные доходы превысят прогнозы, и это окажет положительное влияние на баланс бюджета SOFAZ", - сказал он.

Мамедов добавил, что Фонд также осуществляет партнерскую деятельность, охватывающую различные сферы, с рядом международных организаций.

"Таким образом, эксперты таких институтов, как Международный валютный фонд и Всемирный банк, регулярно посещают офис SOFAZ. Проводится обмен мнениями по динамике роста валютных резервов Фонда, месту и положению Фонда в развитии финансовой системы страны и политике макроэкономического регулирования, а также возможностям применения современных финансовых механизмов, инвестиционной политике SOFAZ.

При этом следует отметить, что прямое сотрудничество SOFAZ и Всемирного банка насчитывает более 15 лет, и в этих рамках были организованы семинары и тренинги по различным темам не только по вышеупомянутым вопросам, но и в направлении развития знаний и навыков сотрудников Фонда. Упомянутые тренинги в основном охватывали такие важные темы, как управление портфелем и инвестиционная политика, управление ценными бумагами с фиксированной доходностью, а также инвестирование в акции и управление рисками", - сказал он.

Исполнительный директор подчеркнул, что международное партнерство Фонда не ограничивается только указанными институтами.

"На финансовых рынках SOFAZ осуществляет тесное сотрудничество с более чем 50 контрагентами, 6 банками-кастодиалами, 7 иностранными менеджерами, а также самыми передовыми и влиятельными в мире управляющими фондами в сфере недвижимости, прямых инвестиций, инфраструктуры и другими в сфере альтернативных инвестиций. Планируется и дальше развивать данное партнерство по этим направлениям", - сказал он.

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