Венгрия хочет заключить с Катаром контракт на закупку СПГ

Венгрия вскоре заключит с Катаром коммерческий контракт на закупку у него сжиженного природного газа (СПГ), который начнет поступать в страну после 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с членами катарского правительства в Дохе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Катар продолжает наращивать добычу природного газа и мощности по производству СПГ и вскоре станет крупнейшим в мире экспортером СПГ. На основе нашего предыдущего политического соглашения успешно продолжаются переговоры между компаниями MVM и QatarEnergy об использовании катарского сжиженного газа в энергоснабжении Венгрии после 2026 года", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что "Венгрия предпочитает долгосрочные контракты, потому что это действительно обеспечивает ее безопасность, и это соответствует стратегии катарцев". В то же время необходимо определить "маршрут транспортировки и европейский терминал для приема сжиженного газа, через который могут осуществляться его закупки", уточнил министр.

По его словам, "с учетом того, что за последние годы было построено несколько терминалов в Греции, Турции и Польше, существуют разные варианты". "Поскольку мы связаны со всеми нашими соседями по всем направлениям, мы скоро сможем принять решение. После этого соглашение о закупке может быть окончательно оформлено, и для этого не будет никаких политических или преднамеренных препятствий ни с катарской, ни с венгерской стороны", - заверил Сийярто.

Он также напомнил, что "Венгрия всегда рассматривала вопрос о приобретении энергоносителей как физическую проблему без политики или идеологии". "Это помогло нам сохранить наши поставки в безопасности во время самых серьезных кризисов", - заявил глава МИД.

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