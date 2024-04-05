Мировые цены на продукты выросли

В марте 2024 года индекс мировых цен на продовольственные товары увеличился впервые за семь месяцев и поднялся на 1,1 процента в сравнении с показателем февраля - до 118,3 пункта. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индекс цен FAO отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее продаваемые продовольственные товары. Отмечается, что мартовский прирост был обусловлен в том числе на фоне увеличения котировок растительных масел, молочных продуктов и мяса. Так, индекс первой категории увеличился на 0,8 процента, второй - на 2,9 процента, а третьей - на 1,7 процента.

При этом индекс цен на растительное масло в марте достиг годового максимума в результате снижения объемов выпуска в ведущих странах-производителях и стабильного спроса со стороны покупателей в Юго-Восточной Азии. В свою очередь, мировые котировки молочной продукции растут уже шестой месяц подряд на фоне роста глобальных цен на сыр и сливочное масло. В то же время в сегменте мяса аналитики зафиксировали повышение стоимости на все типы продукции.

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