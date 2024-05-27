27 мая 2024 года состоялось внеочередное Общее Собрание Акционеров Банка ABB. На собрании был утвержден финансовый отчет Банка ABB за 2023 год, проверенный внешним аудитором, а также принято решение о выплате дивидендов на сумму 185 000 000 манатов в соответствии с финансовыми результатами 2023 года. Таким образом, доходность по акциям составила 15,1%.

Также на заседании были рассмотрены и приняты решения по ряду организационных вопросов. Таким образом, состав наблюдательного совета Банка ABB был утвержден на следующий срок, а также в него было добавлено два члена. Новыми членами стали Руфат Алимарданов и Маджид Мамедов. Руфат Алимарданов, родившийся в 1969 году, получил образование в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете и Университете Техаса. С 1997 года он работает на руководящих должностях в различных финансовых учреждениях. Маджид Мамедов, родившийся в 1981 году, является выпускником БГУ, Азербайджанского Государственного Экономического Университета и Бизнес-школы Уорвик. С 2005 года работал в различных коммерческих организациях, включая банковский сектор. После получения положительного заключения от Центрального банка они приступили к исполнению своих обязанностей.

Срок полномочий Председателя Правления Банка ABB был продлен на три года.

Кроме того, на общем собрании акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала Банка ABB путем выпуска дополнительных акций. Выпуск акций будет осуществляться методом публичного предложения, и все необходимые условия будут определены в проспекте эмиссии и объявлены общественности.

Также в ходе собрания были утверждены новые редакции Устава Банка ABB и Положения о Наблюдательном совете.

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