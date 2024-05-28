ЕС устанавливает пределы выбросов метана для нефти и газа

Страны Евросоюза одобрили закон об ограничении импорта ископаемого топлива с высоким содержанием парникового метана. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters.

С 2030 года в ЕС вводятся предельные значения интенсивности метана для размещаемых на рынке нефти и газа, уточнило агентство.

Поставщики, которые превысят установленный лимит, могут столкнуться с финансовыми санкциями. По оценкам экспертов, новый стандарт способен сократить глобальные выбросы метана от нефтегазового сектора на треть.

"Этот импортный стандарт потенциально может снизить глобальные выбросы метана от нефти и газа на треть", - заявила АлессияVironе из некоммерческой организации Clean Air Task Force, напомнив о статусе ЕС как крупнейшего импортера углеводородов в мире.

Ужесточение требований, вероятно, затронет таких крупных поставщиков газа, как США, Алжир и Россия. Москва резко сократила поставки в Европу после вторжения на Украину в 2022 году. Ее основным трубопроводным экспортером в ЕС стала Норвегия, чьи поставки имеют одну из самых низких в мире интенсивностей метана.

Администрация Байдена, выступавшая совместно с Евросоюзом за сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году для сдерживания изменения климата, приветствовала закон ЕС о метане. В прошлом году США также ввели требования к нефтяникам по ограничению утечек метана.

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