Mastercard в ближайшее время представит сервис на платформе ИИ в Азербайджане

Mastercard в ближайшее время представит новый сервис на платформе искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил региональный менеджер Mastercard в Азербайджане Эмиль Зейналов.

"Искусственный интеллект - это не только новый, но и очень популярный и стремительно развивающийся тренд", - отметил Зейналов.

Региональный менеджер упомянул, что Mastercard интегрирует искусственный интеллект в технологии, в том числе в те, которые представляются и на азербайджанский рынок.

"В ближайшем будущем мы планируем представить нашим пользователям новые сервисы, основанные на платформе искусственного интеллекта. Эти сервисы будут направлены на борьбу с кибербезопасностью, киберпреступностью и мошенничеством в карточных операциях. Новый сервис включает в себя скоринг для каждой транзакции. Наши партнеры смогут использовать этот скоринг для оценки безопасности транзакций и обеспечения высокого уровня защиты для держателей карт", - добавил он.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.