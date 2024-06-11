Как мы уже сообщали, накануне на Бакинской фондовой бирже состоялось размещение первого транша эмиссии облигаций Kapital Bank на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) манатов при общем размере в 100 000 000 (сто миллионов) манатов.

Размещение облигаций на Бакинской фондовой бирже по подписке уже завершено. Общий объем заказа составил 96 091 600 (девяносто шесть миллионов девяносто одна тысяча шестьсот) манатов. В размещении приняли участие 42 инвестора. 22,9% размещенных облигаций принадлежали физическим лицам, 77,1% - юридическим.

Напомним, что номинальная стоимость каждой из предлагаемых облигаций составляет 100 манатов, годовая процентная ставка-10%, срок погашения-30 дней, срок обращения-1 год. Андеррайтером по размещению безбумажных, именных, процентных, необеспеченных облигаций является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.