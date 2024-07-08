В ходе COP29 необходимо согласовать четкий и амбициозный новый финансовый план по борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на церемонии открытия 18-й Бакинской летней энергетической школы ADA министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что за счет доходов от нефти и газа Азербайджан в настоящее время поддерживает энергетический переход и обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие.

Бабаев напомнил, что в ноябре этого года весь мир соберется в Баку, чтобы обсудить вопросы по выстраиванию глобальной экономики с нулевым уровнем выбросов и ограничение глобального потепления 1,5 градусами.

"Для выхода к 2050 году на нулевой уровень выбросов нужно развитие технологий, а в этом смысле, проводимые в ADA исследования очень важны. Главной экономической задачей в мире является создание условий, которые позволят эффективно реализовать энергетический переход, что невозможно без инноваций и работы в направлении "зелёных" трендов ", - подчеркнул Бабаев.

По его словам, амбициозной задачей COP является создание новой климатической ситуации, что важно для чистоты воздуха, земли, воды.

"Одним из основных принципов является оказание поддержки всем в борьбе с изменением климата. Мы будем поощрять страны разрабатывать новые планы по сокращению выбросов, адаптироваться к последствиям изменения климата и готовить прозрачную отчетность о своих действиях. Азербайджан и сам работает над обновлением национального плана по сокращению выбросов"- сообщил министр.

Он также отметил, что в ходе COP29 необходимо согласовать четкий и амбициозный новый финансовый план по борьбе с изменением климата.

"Это поможет устранить барьеры, которые мешают многим развивающимся странам, островным государствам в реализации климатической повестки. Эффективное климатическое финансирование необходимо во благо планеты", - сказал министр.

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