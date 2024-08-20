По всей Канаде будут полностью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки

Грузовые железнодорожные перевозки в Канаде могут полностью остановиться на этой неделе, что приведет к огромным экономическим потерям.

Как сообщает Day.Az, угроза остановки грузовых перевозок нависла после того, как в воскресенье два крупнейших железнодорожных оператора страны направили уведомления о локауте профсоюзу водителей грузовиков Teamsters, представляющему почти 10 тыс. работников, пишет Reuters.

Это первый случай, когда страна столкнулась с одновременной остановкой работы на железнодорожных предприятиях. Это может парализовать поставки продовольственного зерна, бобов, удобрений, угля и древесины, которые составляют значительную часть экспорта Канады, а также повлиять на поставки различных грузов - от нефтепродуктов до химикатов и автомобилей.

Помимо многомиллиардного экономического ущерба, остановки могут нарушить железнодорожные перевозки по всему североамериканскому континенту.

"Если трудовой конфликт не будет немедленно и окончательно урегулирован, то у профсоюза CN не будет иного выбора, кроме как продолжить поэтапное и постепенное закрытие своей сети, что приведет к локауту. Несмотря на переговоры в минувшие выходные, существенного прогресса не произошло, и стороны по-прежнему далеки друг от друга", - говорится в заявлении CN.

CN сообщает, что в этом году она сделала четыре предложения по заработной плате, отдыху и доступности рабочей силы, полностью соблюдая установленные правительством правила надзора за периодами службы и отдыха.

Федеральное либеральное правительство до сих пор отклоняло призывы бизнес-групп вмешаться, заявляя, что компании и профсоюзы должны сами урегулировать свои разногласия путем переговоров.

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