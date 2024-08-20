ОСК и Бакинский судостроительный завод займутся строительством танкеров для нефтепродуктов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) России и Бакинский судостроительный завод приступают к строительству танкеров для перевозки нефтепродуктов класса "река-море", передает во вторник Day.Az со ссылкой на СМИ России.

Днем ранее в Баку в ходе переговоров президент России Владимир Путин отмечал, что создание и использование новых танкеров, в том числе на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах, позволит заметно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки.

Отметим, что ОСК была создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. С августа 2023 года ОСК находится в доверительном управлении банка ВТБ.

Бакинский судостроительный завод учрежден в 2013 году. Ранее СМИ России сообщали, что мощности заводов ОСК заполнены на многие годы вперед, тогда как РФ остро нуждается в танкерах для перевозки нефтепродуктов.

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