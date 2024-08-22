От Киотского протокола к Парижскому соглашению

В условиях глобального изменения климата страны мира объединили свои усилия для борьбы с этим вызовом, который угрожает не только экологии, но и существованию человечества в целом. На протяжении последних десятилетий международное сообщество приняло ряд важных документов, направленных на ограничение выбросов парниковых газов и замедление темпов глобального потепления.

Первым шагом на этом пути стал Киотский протокол, принятый в 1997 году в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). Этот документ обязал промышленно развитые страны снизить выбросы парниковых газов в среднем на 5,2 процента от уровней 1990 года в период с 2008 по 2012 год.

Несмотря на значительные усилия, Киотский протокол не смог полностью решить проблему изменения климата, так как не охватывал развивающиеся страны и не предусматривал долгосрочных механизмов для достижения устойчивых результатов.

Парижское соглашение: новый этап в борьбе с изменением климата

В 2015 году на конференции ООН по изменению климата в Париже было принято Парижское соглашение - исторический документ, который стал новой вехой в международных климатических переговорах. В отличие от Киотского протокола, Парижское соглашение включает обязательства всех стран, независимо от их уровня экономического развития, по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата.

Главная цель Парижского соглашения заключается в ограничении глобального потепления на уровне значительно ниже 2 градусов цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, с амбициями стремиться к пределу в 1,5 градуса цельсия. Для достижения этой цели страны обязались разработать и реализовать национально определяемые вклады (NDC), которые включают конкретные меры по снижению выбросов и адаптации к климатическим изменениям. Эти планы должны обновляться каждые пять лет, с учетом прогресса и возможностей стран.

Кроме того, в рамках Парижского соглашения особое внимание уделяется мобилизации финансовых ресурсов для борьбы с изменением климата, с целью выделения развивающимся странам 100 миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2020 года. Эти средства направлены на поддержание действий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к новым условиям.

Реализация Парижского соглашения и последующие действия

После принятия Парижского соглашения страны начали активно разрабатывать и внедрять национальные программы по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата. На ежегодных конференциях сторон РКИК, таких как COP26 в Глазго, подводятся итоги проделанной работы и намечаются новые шаги для достижения поставленных целей. В 2021 году на COP26 было принято решение об обновлении национально определяемых вкладов с учетом новых данных о климатических рисках и достигнутом прогрессе.

Важным элементом Парижского соглашения стало активное участие частного сектора, который также обязался сократить выбросы и инвестировать в экологически чистые технологии. Компании по всему миру начали внедрять устойчивые практики, разрабатывать новые решения для перехода к углеродно-нейтральной экономике и оказывать финансовую поддержку климатическим инициативам.

Тем не менее, несмотря на все усилия, борьба с изменением климата остается серьезным вызовом. Темпы глобального потепления пока не удается снизить до необходимых уровней, и мировому сообществу предстоит значительно усилить свои действия для достижения целей Парижского соглашения.

В этом контексте важную роль играют предстоящие климатические конференции, на которых страны должны будут продемонстрировать конкретные результаты и определить дальнейшие шаги по преодолению климатического кризиса.

Необходимо отметить, что в рамках COP29 (в Баку) будет обсуждаться вопрос повышения финансирования до 150 миллиардов долларов.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.