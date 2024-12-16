Самир Шарифов об изменениях в проекте госбюджета на 2025 год

Министр финансов Самир Шарифов, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана, отметил целесообразность внесения ряда изменений в представленный проект бюджета, связанных с увеличением расходов по некоторым необходимым направлениям, в том числе с учетом предложений, выдвинутых депутатами в ходе обсуждений, сообщает Day.Az.

Так, это следующие изменения:

- увеличение поступлений от платных услуг бюджетных организаций и, соответственно, внебюджетных расходов на сумму 40,0 млн манатов;

- посредством мобилизации потенциала дополнительных доходов ряду юридических лиц публичного права было рекомендовано обеспечить свои расходы не за счет государственного бюджета, а больше за счет собственных доходов. Как следствие, направить около 159 миллионов манатов высвободившихся средств на дополнительное финансовое обеспечение мер по дальнейшему укреплению обороны и национальной безопасности страны. Таким образом, общая сумма расходов на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете доводится до 8 миллиардов 555 миллионов манатов;

- за счет оптимизации затрат на приобретение товаров и услуг в бюджетных организациях дополнительно высвободить 36 млн манатов и увеличить расходы по следующим направлениям:

- увеличить финансовое обеспечение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики дополнительно на сумму 815,0 тыс. манатов;

- в соответствии с поручением главы государства увеличить первоначальные прогнозируемые средства на выделение финансовой помощи политическим партиям на 1,0 миллион манатов, или 20 процентов;

- увеличить расходы на международную деятельность в государственном бюджете на 24 миллиона манатов, включая расходы на участие страны во Всемирной выставке Expo-2025 в Осаке, Япония, в 2025 году;

- выделить 10,0 млн манатов на финансирование расходов, связанных с продвижением экспортного и инвестиционного потенциала страны;

- появилась необходимость отражения в государственном бюджете на 2025 год изменений, связанных с передачей полномочий государственных агентств энергетики и водных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики открытым акционерным обществам "Азерэнержи", "Азеришыг" и Государственному агентству водных ресурсов согласно соответствующему указу Президента Азербайджанской Республики, а также связанных с этим расходов. Соответственно, сумма дотаций, выделяемых Нахчыванской Автономной Республике из централизованных расходов государственного бюджета, сокращается на 34,8 миллиона манатов и такая же сумма направляется на финансовое обеспечение Государственного агентства водных ресурсов.

В случае принятия предложенных выше изменений доходы и расходы государственного и сводного бюджетов на 2025 год увеличатся на 40,0 млн манатов, то есть доходы государственного бюджета составят 38 млрд 356 млн манатов, расходы - 41 млрд 407 млн 600 тыс. манатов, доходы сводного бюджета составят 43 млрд 950 млн 500 тыс. манатов, расходы - 47 млрд 629 млн 400 тысяч манатов.

Министр отметил, что никаких изменений в дефиците государственного и сводного бюджетов не произойдет, и они останутся теми же, что и в первоначально представленном проекте бюджета.