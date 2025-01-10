Узбекский АГМК планирует увеличить производство меди до 50 тонн к 2030 году

Узбекский Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) планирует увеличение производства меди до 500 тысяч тонн к 2030 году.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Day.Az заявил председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов.

"В среднесрочной перспективе АГМК планирует реализовать ряд проектов по расширению сырьевой базы путем освоения новых месторождений цветных и драгоценных металлов в Ташкентской области. Это участки на Алмалыкском и Ангренском рудном полях. Также изучаются перспективы переработки техногенных отходов, образованных за весь период деятельности комбината. В данных отходах также содержатся цветные и драгоценные металлы, которые возможно извлечь на базе современных технологий. В целом все данные перспективные проекты направлены на достижение целевых параметров по добыче меди, золота и серебра", - сказал он.

Председатель правления также отметил, что АГМК работает над развитием нового медеплавильного комплекса. Ожидается, что завершение строительства комплекса, который позволит значительно увеличить производственные мощности предприятия, состоится в 2027 году. Новый комплекс нацелен на расширение существующих мощностей по выпуску катодной меди с 148 тысяч тонн до 300 тысяч тонн в год.

"Проект реализуется на территории существующего комплекса и разделен на несколько основных объектов: металлургический и сернокислотный цеха, кислородный блок, шлаково-обогатительная фабрика, склад концентрата и подготовки шихты, цех электролиза меди, система электроснабжения нового завода, инфраструктура", - отметил Хурсанов.

По его словам, на сегодня уже определены подрядчики для металлургического и сернокислотного цехов, кислородного блока и объектов внутреннего электроснабжения. По этим направлениям подписаны контракты и открыто финансирование.

"Проект реализуется при активной финансовой поддержке KfW IPEX Bank и AKA Bank. KfW взял на себя роль организатора финансирования, включая создание синдиката банков, что позволяет эффективно координировать международное сотрудничество", - отметил он.

Председатель комбината сказал, что в рамках первого этапа инвестиционного проекта "Освоение месторождения "Ёшлик I" Алмалыкский горно-металлургический комбинат завершает строительство медной обогатительной фабрику №3, с мощностью переработки руды 60 миллионов тонн в год, также и объекты её инфраструктуры.

Абдулла Хурсанов также выделил, что одним из важнейших шагов для АГМК является начало строительства четвертой медной обогатительной фабрики, что позволит перерабатывать еще 60 миллионов тонн руды в год и увеличить общий объем переработки до 160 миллионов тонн. Внедрение новых технологий, таких как применение мельниц измельчения мощностью 18,4 мегаватта и системы сгущения хвостов, позволит значительно снизить операционные расходы и повысить эффективность производства. Проектные решения также включают: подачу руды на среднее дробление отдельными независимыми линиями, исключая необходимость в строительстве больших загрузочных бункеров; увеличение питания цикла гравиоконцетраторов до 50 процентов от потока питания гидроциклонов, что позволяет повысить извлечение металла на начальных стадиях обогащения и снизить операционные расходы на последующих операциях; строительство цехов фабрики по каскадной планировке без применения подпорных стен, что позволит использовать гравитацию для транспортировки пульпы по технологической цепочке обогащения и сгущения.

"На сегодняшний день разработан технологический регламент, подготовлены макеты генерального плана фабрики с расположением основных технологических цехов, начата разработка рабочей документации на земляные работы, разработан отчет о научно-исследовательских работах по обогащению руды. Сырьевой базой МОФ-3 и МОФ-4 является месторождение "Ёшлик I", - сказал он.

"Цифровая трансформация является одним из приоритетных направлений нашей работы. Это не просто внедрение новых технологий, а глобальное переосмысление подхода к бизнесу с целью повышения эффективности за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. В 2022-2024 годах мы подписали более 20 соглашений о сотрудничестве с международными компаниями, такими как Siemens, SAP (Германия), AVEVA и Datamine (Великобритания), Schneider Electric (Франция) и многими другими. В результате мы реализовали более 60 проектов", - отметил председатель правления.

Он выделил, что АГМК также активно автоматизирует производственные процессы. Например, на медно-обогатительной фабрике завершены работы по установке и запуску 27 тензометрических конвейерных весов, что повысило точность измерений руды до 99,8 процентов. На 7-моносекциях были проведены работы по монтажу контрольно-измерительных приборов и сборке шкафов управления, что позволило повысить эффективность на 2 процента и снизить расход реагентов на 5 процентов. На медеплавильном заводе также была организована работа по бесперебойному управлению системами и контрольно-измерительными приборами. Внедрение системы автоматизации на сернокислотном складе позволило сократить время погрузки цистерн на 20 процентов.

Абдулла Хурсанов подчеркнул, что для дальнейшего повышения эффективности комбинат также внедряет новые системы управления для транспортной деятельности. Так, с использованием GPS и топливного контроля для более 2 000 автотранспортных средств была значительно улучшена эксплуатация транспорта, а также введена автоматизированная система учета горюче-смазочных материалов, что позволило сэкономить 23 600 тонн дизельного топлива в период 2022-2023 годов.

"Мы продолжаем совершенствовать наши процессы. В последние годы основной акцент был на улучшении процессов учета и консолидации данных. АГМК активно развивает аналитические инструменты с использованием технологий Big Data и BI-систем, таких как Power BI, что позволяет оперативно принимать управленческие решения. Комбинат не собирается останавливаться на достигнутом и ставит амбициозные цели по доведению покрытия бизнес-процессов IT-решениями до 98 процентов к концу 2027 года", - добавил он.