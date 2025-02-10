Азербайджану важно обеспечить интеграцию ненефтегазовых секторов экономики в глобальный рынок.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ивайло Изворски на презентации отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (World Development Report - WDR) в Баку.

Изворски отметил, что если страна небольшая и находится на ранних стадиях развития, инвестиции могут обеспечить рост даже без глубокой рыночной интеграции. Однако по мере увеличения благосостояния зависимость от внешних знаний возрастает.

По его словам, получение международного опыта в основном происходит через технологии - прямые иностранные инвестиции, партнерства, торговлю, а также обучение на практике. В этом контексте небольшие страны должны активно интегрироваться в региональные и глобальные рынки.

"Азербайджан уже сделал это в энергетическом секторе. Азербайджан стал глобальным игроком, увеличивает экспорт природного газа в ЕС, обладает передовыми технологиями бурения, развитой инфраструктурой транспортировки и переработки", - отметил И.Изворски.