Увеличился объем ввозимых физическими лицами товаров

В прошлом месяце в Азербайджане увеличился объем импорта, осуществляемого физическими лицами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в первом месяце этого года население импортировало товаров на сумму 166 млн 132 тыс. долларов.

Это на 29 млн долларов или на 21% больше по сравнению с январем 2024 года.

В январе основная доля импорта пришлась на частный сектор, составив 50,32% (1 млрд 32 млн 637 тыс. долларов). Доля государственного сектора в импорте составила 41,59% (853 млн 613,97 тыс. долларов).