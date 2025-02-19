https://news.day.az/economy/1731320.html Увеличился объем ввозимых физическими лицами товаров В прошлом месяце в Азербайджане увеличился объем импорта, осуществляемого физическими лицами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в первом месяце этого года население импортировало товаров на сумму 166 млн 132 тыс. долларов. Это на 29 млн долларов или на 21% больше по сравнению с январем 2024 года.
Увеличился объем ввозимых физическими лицами товаров
В прошлом месяце в Азербайджане увеличился объем импорта, осуществляемого физическими лицами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в первом месяце этого года население импортировало товаров на сумму 166 млн 132 тыс. долларов.
Это на 29 млн долларов или на 21% больше по сравнению с январем 2024 года.
В январе основная доля импорта пришлась на частный сектор, составив 50,32% (1 млрд 32 млн 637 тыс. долларов). Доля государственного сектора в импорте составила 41,59% (853 млн 613,97 тыс. долларов).
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