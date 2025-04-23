https://news.day.az/economy/1747023.html ЦБА принял решение об учетной ставке Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Новость обновляется
ЦБА принял решение об учетной ставке
Решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики (ЦБА) учетная ставка сохранена без изменений на уровне 7,25 процента, нижняя граница коридора процентных ставок - 6,25 процента, а верхняя - 8,25 процента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Новость обновляется
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