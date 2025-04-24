Названо число трудоустроеных в торговых сетях Азербайджана

В настоящее время в торговых сетях Азербайджана занято более 50 тысяч человек.

Об этом заявил председатель Общественного совета при KOBİA Самир Абдуллаев на общественной дискуссии "Роль торговых сетей в рыночной экономике: возможности и перспективы", сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что развитие торговых сетей играет значительную роль в решении проблемы безработицы в стране.

"Тем не менее, следует отметить, что уровень подготовки кадров в данной сфере в высших и средних учебных заведениях низкиq. Это, в свою очередь, создает трудности с формированием профессионального кадрового резерва. Поэтому каждая торговая сеть должна создать собственный учебный центр. Сегодня количество высококвалифицированных специалистов в этой области невелико", - отметил С.Абдуллаев.

Отметим, что общественное обсуждение было организовано KOBIA и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана. В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, предприниматели и представители СМИ.