Назван объем азербайджанского импорта семян хлопчатника из Турции

В январе-феврале текущего года Азербайджан импортировал из Турции 115,88 тонны хлопковых семян на общую сумму 355,11 тысячи долларов США.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют расчёты Trend на основе данных Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём поставок снизился на 0,53% (на 620 кг), а стоимость - на 0,4% (на 1,44 тыс. долларов). Для сравнения, в первые два месяца прошлого года в страну было ввезено 116,5 тонны хлопковых семян из Турции на сумму 356,55 тысячи долларов.

Средняя цена за килограмм импортированного хлопкового семени в отчётный период составила 3,06 доллара США.

В целом за 2024 год Азербайджан закупил 2,576 тыс. тонн хлопковых семян из Турции, Израиля и Узбекистана. Общая сумма сделок составила 7,605 млн долларов.