https://news.day.az/gurmaniya/1548171.html Как водоросли помогут вам избежать онкологических заболеваний
Как водоросли помогут вам избежать онкологических заболеваний
Врач-диетолог, нутрициолог Юлиана Кузнецова посоветовала употреблять водоросли для профилактики онкологии.
По её словам, в водорослях содержится комплекс веществ, которые благотворно влияют на организм в целом, укрепляют иммунитет и подавляют рост раковых клеток.
Кроме того, врач порекомендовала для профилактики новообразований добавить в рацион куркуму, чёрный перец и продукты с высоким содержанием антиоксидантов - чаи, бобовые, овощи разных цветов. Также полезна зелень в целом.
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