Как водоросли помогут вам избежать онкологических заболеваний

Врач-диетолог, нутрициолог Юлиана Кузнецова посоветовала употреблять водоросли для профилактики онкологии.

По её словам, в водорослях содержится комплекс веществ, которые благотворно влияют на организм в целом, укрепляют иммунитет и подавляют рост раковых клеток.

Кроме того, врач порекомендовала для профилактики новообразований добавить в рацион куркуму, чёрный перец и продукты с высоким содержанием антиоксидантов - чаи, бобовые, овощи разных цветов. Также полезна зелень в целом.

Источник