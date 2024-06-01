Врач рассказал об опасности популярного сахарозаменителя

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", что употребление фруктозы приводит к жировой болезни печени. Выпуск программы, в котором специалист рассказал об опасности популярного сахарозаменителя, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик назвал фруктозу вредным сахарозаменителем. "Фруктоза, к сожалению, нашим организмом в чистом виде почти не используется, поэтому печень начинает напряженно, фактически сразу перерабатывать ее в жиры, и это достаточно быстро приводит к появлению неалкогольной жировой болезни печени", - объяснил специалист.

По словам Агапкина, многие диетологи связывают распространение жировой болезни печени со злоупотреблением сладкими газированными напитками, которые чаще всего содержат глюкозно-фруктозный сироп. "Поэтому заменить сахар фруктозой - плохая идея", - заключил врач.

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