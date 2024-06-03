Названо допустимое количество яиц в день

День яйца в некоторых странах отмечается 3 июня. Этот продукт не случайно заслужил свой "профессиональный" праздник: растущее потребление яиц - общемировой тренд, так как это полезная и сытная пища. В среднем россиянин ежегодно съедает 308 штук или 17 килограммов. И это выше рекомендованной нормы, рассказал "Газете.Ru" к.м.н., директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев, передает Day.Az.

"С одной стороны - яйца действительно полезный продукт. В них содержатся практически идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. Яичный желток - ценный источник ПНЖК Омега-3, фолиевой кислоты, витаминов А, К, Е, В12, селена, биотина. Регулярное употребление куриных яиц (в разумных пределах) способствует увеличению мышечной массы, укреплению костей, поддержанию функции мозга, сохранению целостности тканей, снижению кровяного давления, борьбе с лишним весом", - объяснил он.

По словам эксперта, единого стандарта по количеству яиц, которые можно съедать в день, неделю или месяц, не существует. В России, согласно рекомендациям Минздрава, норма для взрослого человека составляет до 260 штук в год.

"То есть не более одного куриного яйца в день. Тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, необходимо ограничить потребление яичных желтков до 2-3 в неделю. Употребление яиц птиц в пищу лицами, страдающими заболеваниями печени, желчного пузыря, почек и мочевыводящих путей, а также лицами пожилого возраста должно быть ограничено", - рассказал специалист.

Кроме того, яйца необходимо подвергать тщательной обработке.

"Скорлупа может быть загрязнена бактериями рода Salmonella и вирусом Influenza virus A, вызывающим развитие птичьего гриппа. Не приобретайте яйца с загрязненной или поврежденной скорлупой, внимательно следите за соблюдением срока годности и условий хранения. Перед приготовлением необходимо помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то инфицированным может оказаться и само яйцо, использовать для приготовления блюд его нельзя", - заявил врач.

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