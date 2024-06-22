Кондитеры превращают обычную сладкую вату в креативных персонажей

Кондитерский магазин Polar Playground в Южной Калифорнии, США, предлагает оригинальные сладости, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Сладкая вата вместо традиционной абстрактной формы облака превращается в красочных и креативных персонажей на палочке. Кондитеры вручную создают разных мультяшных персонажей, которые нравятся не только детям, но и взрослым.

Состоит самое популярное лакомство из сахара, воздуха, пищевых красителей и ароматизаторов. Наряду с креативной и потрясающей сладкой ватой, в магазине есть мороженое и молочные коктейли с хлопьями. Любителям сладостей могут даже предложить обернуть сладкой ватой вафельные рожки мороженого.

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