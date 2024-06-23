Врач назвал вредную для почек диету

Яичная диета может повысить сердечно-сосудистый риск и навредить почкам. Об этом "Доктору Питеру" рассказал гастроэнтеролог клиники "Евроонко" Владимир Логинов, передает Day.Az.

"Яичная диета - очень сомнительная затея, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или проблемами сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление яиц может усугубить эти проблемы. Также слишком высокое содержание белка в рационе может увеличить нагрузку на почки и печень, поэтому она противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями этих органов", - рассказал Логинов.

Врач отметил, что яйца не содержат всех необходимых витаминов и минералов. Поэтому яичная монодиета приведет к дефициту многих веществ, а ограниченное количество углеводов - утомляемость и раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови.

До этого ученые выяснили, что несмотря на высокую калорийность, орехи не только не мешают похудению, но и способствуют ему. В некоторых экспериментах люди, которые ежедневно ели орехи во время диеты, сбросили больше килограммов.

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