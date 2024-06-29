Врач раскрыл неожиданные свойства черешни

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", что употребление черешни снижает риск развития рака и болезней сердца. Выпуск передачи, в котором медик раскрыл неожиданные свойства этой ягоды, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников рассказал, что черешня благодаря содержанию большого количества антиоксидантов входит в список продуктов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию. "Так что черешня, вишня - ягода очень полезная с точки зрения здоровья", - отметил специалист.

Доктор также предостерег от бесконтрольного поедания черешни. "Лекарство и яд отличаются только дозой", - заключил медик.

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