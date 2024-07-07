Диетолог дала советы по употреблению воды

Иногда человек может путать чувство голода с жаждой. Советы по употреблению воды россиянам дала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова, передают "Аргументы и факты", передает Day.Az.

"Иногда мы путаем чувство жажды и чувство голода, если тело не умеет различать эти две потребности", - рассказала она. Такое может произойти, если человек не привык следить за потреблением жидкости. "Одна из базовых рекомендаций в диетологии гласит: если вы чувствуете, что хотите что-нибудь съесть, попробуйте сначала попить. Иногда это помогает", - посоветовала врач.

Рекомендация не пить воду, если не хочется, применима только для тех, кто выпивает в день хотя бы литр жидкости. Остальным нужно увеличивать потребление воды, но осторожно. "Чтобы свести к минимуму негативные последствия, нужно оценить, сколько вы выпиваете воды в день, а потом постепенно увеличивать это количество. Можно добавлять по 200 миллилитров в неделю. Тогда организм спокойно адаптируется, не будет отеков и других проблем", - указала Залетова.

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